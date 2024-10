In Libano ancora raid di Israele, Unifil: “Negoziare ora”

ROMA – Beirut, Baalbek, Tiro: sono le località in Libano in cui si continuano a registrare intensi bombardamenti dell’esercito di Israele, che intanto stamani rivendica l’uccisione di un alto comandante di Hezbollah: sarebbe morto in un raid di ieri Suhail Hussein Husseini che, stando alle informazioni diffuse dalle forze di Tel Aviv, sarebbe stato la figura preposta a coordinare l’arrivo di armi dall’Iran. A sua volta, Hezbollah sostiene di aver colpito la base di Gilot, ossia una delle sedi dei servizi di intelligence militari israeliani, non lontana da Tel Aviv. Qui, come riportano i media israeliani, si troverebbe il quartier generale del Mossad, il servizio di intelligence per l’estero.

In una nota congiunta, l’Ufficio per il coordinamento in Libano delle Nazioni Unite e la missione di caschi blu Unifil invocano una “soluzione negoziata” tra lo stato di Israele e l’ala militare del partito politico sciita, “la sola in grado di ripristinare la sicurezza e la stabilità di cui i civili di ambo le regioni di frontiera hanno disperatamente bisogno”. “È tempo di agire”, si legge ancora nel testo a sigla di Jeanine Hennis-Plasschaert e del tenente generale di Unifil, Aroldo Lazaro, che aggiungono: “Oggi, un anno dopo, gli scambi di fuoco quasi quotidiani si sono trasformati in una campagna militare incessante il cui impatto umanitario è a dir poco catastrofico. Troppe vite sono state perse, sradicate e devastate”. L’appello arriva in occasione del primo anno dallo scoppio delle ostilità tra lo Stato e il movimento armato, come conseguenza dell’operazione del gruppo palestinese Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Da Allora 2.083 libanesi sono morti e 9.896 sono rimasti feriti secondo fonti del governo.

Nella giornata di ieri, in cui secondo i media internazionali Israele ha intensificato i bombardamenti sia contro il Libano che la Striscia di Gaza, i morti in Libano sono stati 21 e 91 i feriti tra i governatorati di Monte Libano, Nabatieh e nel Sud, come riporta il ministero della Salute. Nella capitale i caccia israeliani hanno infranto più volte la barriera del suono. A Gaza, le autorità sanitarie dell’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa invece informano che è salito a trenta il numero dei palestinesi uccisi in un raid aereo israeliano di ieri contro il campo profughi di Al Bureij, nel nord della Striscia.

L’articolo In Libano ancora raid di Israele, Unifil: “Negoziare ora” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it