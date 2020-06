In Libano manifestazioni e proteste dopo il crollo della valuta

AGI – Il crollo della moneta locale ha di nuovo infiammato la protesta in Libano, che sta vivendo un annus horribilis per l’economia. Centinaia di persone sono scese in piazza in varie città, nel mezzo delle crescenti proteste per la peggiore recessione da decenni. Giovedì la sterlina libanese ha toccato il minimo da quando a ottobre erano iniziate le proteste.

Il primo ministro ha convocato una riunione del gabinetto di emergenza per discutere della crisi economica. L’esecutivo ha quindi deciso di iniettare dollari nei mercati valutari e di abbassarne il valore nel tasso di cambio. “Il dollaro scenderà al di sotto di 4 mila sterline libanesi e a 3.200 a partire da lunedì.

