ROMA – Sms sui telefoni cellulari con un monito: allontanatevi dagli edifici usati da Hezbollah come depositi di armi. A riceverli sono stati oggi civili che si trovano nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, nel mirino delle forze armate di Tel Aviv.

Il quotidiano Times of Israel ha citato i messaggi parola per parola: “Se vi trovate in un edificio dove Hezbollah ha armi, allontanatevi fino a nuovo ordine”.

Dell’iniziativa di Tel Aviv ha riferito anche il portavoce militare Daniel Hagari. In un’altra comunicazione, l’esercito israeliano ha sostenuto di aver colpito stamane oltre 150 obiettivi di Hezbollah.

Sempre oggi, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha fatto riferimento ai circa 60mila connazionali costretti a lasciare i loro villaggi nel nord di Israele a causa delle tensioni e dei bombardamenti nelle aree di confine. “Stiamo approfondendo i nostri attacchi in Libano” ha detto il dirigente. “Le operazioni continuano e continueremo finché non raggiungeremo il nostro obiettivo di far tornare in sicurezza i residenti alle loro case”.

הודעות שמקבלים תושבים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון: “אם אתה נמצא במבנה שיש בו אמצעי לחימה של חיזבאללה, התרחק ממנו עד להודעה חדשה” pic.twitter.com/zGMwDE9tzB — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) September 23, 2024

L’articolo In Libano “sms” israeliani ai civili: “Allontanatevi da Hezbollah” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it