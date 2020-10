AGI – “Questo è un bel giorno per la Libia, è stato raggiunto un cessate il fuoco nazionale, permanente e completo con effetto immediato”. Lo ha detto l’inviato Onu e capo ad interim di Unsmil, l’americana Stephanie Williams, in una conferenza stampa trasmessa in streaming.

Immediata soddisfazione è stata espressa dalla Farnesina: “L’Italia ha accolto con grande favore la firma oggi a Ginevra di un accordo per un cessate il fuoco permanente tra i rappresentanti militari libici in seno alla Commissione Militare Congiunta (JMC 5+5), che si è riunita nel corso della settimana e fino ad oggi sotto la guida delle Nazioni Unite e di UNSMIL.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Libia è stato raggiunto un cessate il fuoco con effetto immediato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento