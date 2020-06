In Libia si prepara la battaglia finale di Sirte

Non c’è appello che tenga: Tripoli si prepara alla battaglia finale a Sirte per cacciare le milizie della Cirenaica, sotto il comando del generale Khalifa Haftar. Le forze della Capitale, che rispondono al presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, sono pronte.

“Per l’offensiva finale sulla città ci serve solo il via libera del nostro comandante in capo”, ossia Serraj, ha annunciato l’ufficiale responsabile di Giufra e Sirte. E, per non perdere altro tempo, ha fatto sapere che nelle ultime ore “almeno undici aerei cargo russi, Antonov e Ilyushin, sono atterrati nella base di Sirte con a bordo mercenari siriani ed equipaggiamenti”.

