La Giunta regionale della Liguria ha firmato oggi pomeriggio una nuova ordinanza per consentire, a partire da domani sabato 27 giugno, la ripresa ‘a pieno carico’ esclusivamente per posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati. Per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal Dpcm 11 giugno 2020, con il mantenimento dell’obbligo di indossare la mascherina. La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione per garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Liguria torna normale capienza su mezzi tpl proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento