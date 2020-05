MILANO (ITALPRESS) Nelle ultime 24 ore in Lombardia su 5.641 tamponi effettuati i positivi al coronavirus sono 148, i decessi sono 34 e i guariti 513. Lo riferisce il quotidiano aggiornamento sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione Lombardia. Dall’inizio della pandemia ad oggi i contagiati nella regione ammontano a 87.258. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 196, oggi -1. Sono 3.721 i ricoverati negli altri reparti, oggi – 296. Cala rispetto a ieri il numero dei contagiati nel Milanese e nel capoluogo lombardo: in Provincia di Milano i nuovi casi delle ultime 24 sono infatti 46 (ieri erano 64),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Lombardia 148 nuovi casi Covid, 34 morti e 513 guariti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento