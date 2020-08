In Lombardia 174 nuovi casi di coronavirus e 6 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Aumentano i positivi, ma anche i guariti e i dimessi per Coronavirus in Lombardia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Lombardia sull’emergenza Coronavirus. Su 10.703 tamponi effettuati (circa 3 mila meno di ieri), i nuovi casi positivi sono risultati 174 (di cui 26 ‘debolmente positivì e 10 a seguito di test sierologico), 20 in più rispetto a 24 ore fa. Aumentano i dimessi dagli ospedali e i guariti (+97), anche se i ricoverati nelle strutture lombarde continuano ad essere 149 (nove in meno di ieri), dei quali 17 in terapia intensiva (+1). Sei i decessi nelle ultime 24 ore,

