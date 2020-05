In Lombardia 221 nuovi casi di Coronavirus e 67 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Scende in Lombardia il numero degli attuali positivi al coronavirus, -874 rispetto a ieri, per un totale di 21.809, ma crescono i decessi, che oggi sono 67 (ieri erano stati 38) per un numero complessivo nella regione di 16.079 dall’inizio della pandemia. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, dal quale emerge che i nuovi casi di covid sono 221 nelle ultime 24 ore, su 14.301 i tamponi effettuati (corrisponde al 1,5% il rapporto dei positivi con i tamponi odierni). Aumentano i guariti, che ammontano oggi a 1.028 (per un totale complessivo di 50.870). In continua discesa il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi,

