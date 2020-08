MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A fronte dell’alto numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono 269 i nuovi positivi riscontrati, con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia. Si registra un lieve aumento nei ricoverati in terapia intensiva (+2) su un totale di 17 mentre restano stabili i ricoverati negli altri reparti, per un numero complessivo di 158 a livello regionale.

“I dati di oggi- spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia – si caratterizzano per l’elevato numero di tamponi effettuati,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Lombardia 269 nuovi casi di Covid, due terzi di rientro dall’estero proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento