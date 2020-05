MILANO (ITALPRESS) – Con 364 nuovi casi, rispetto ai 282 di ieri, aumentano i positivi al covid 19 nelle ultime ore in Lombardia, mentre i decessi sono 68, per un totale complessivo di 15.054 morti. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui numeri dell’epidemia. Torna invece a scendere il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi -7, dopo i +18 di ieri e -70 dell’altro ieri. Anche negli altri reparti i ricoverati negli ospedali calano, con -31. I tamponi effettuati sono 7.508 per un totale che ad oggi raggiunge i 492.642. Stabile il trend del contagio nella Provincia di Milano,

L'articolo In Lombardia 364 nuovi casi Covid, calano ricoverati in intensiva

