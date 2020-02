In Lombardia aumentano i contagi e cresce la psicosi. La sera chiuderanno bar e cinema

Il secondo caso di morte per coronavirus in Lombardia (il terzo in Italia) e i contagi che salgono a quota 112. Sono questi i dati lombardi forniti in una conferenza stampa, a Palazzo Lombardia, dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. La vittima è una “signora anziana”, come ha spiegato Gallera, che si trovava nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema.

I numeri dati dall’assessore, poi, parlando di “800 tamponi” eseguiti, “112 soggetti positivi”, con una media “del 12% di soggetti positivi”. Di questi “solo 17 sono in terapia intensiva,

