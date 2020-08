MILANO (ITALPRESS) – Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 154 (di cui 30 debolmente postivi e 5 a seguito di test sierologico), contro i 91 della giornata precedente. A rivelarlo sono i dati diffusi oggi dal consueto bollettino di Regione Lombardia. Aumentano i tamponi effettuati (13.757) contro i 9.000 di ieri, ma anche i guariti e dimessi (+51). In totale sono 155 i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde (+5 rispetto a ieri), dei quali 16 in terapia intensiva (+2). Due i decessi nelle ultime 24 ore. A livello provinciale spiccano i zero contagi a Pavia,

L'articolo In Lombardia contagi da Covid a quota 154, due i morti proviene da Notiziedi.

