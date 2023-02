In Lombardia Fdi punta a 8 assessorati “pesanti” e vicepresidenza

Possibile rinuncia al Welfare se Bertolaso fosse disposto a restare

Milano, 14 feb. (askanews) – Otto assessorati “pesanti”, la vicepresidenza a Romano La Russa e la presidenza del Consiglio regionale. Sono queste le richieste di Fratelli d’Italia dopo le elezioni regionali in Lombardia, che hanno visto il partito di Giorgia Meloni affermarsi come prima forza del centrodestra, con il 25,18%. Non è forse il terremoto che molti si aspettavano, ma sicuramente un ribaltmento nei rapporti di forza nella coalizione che governa la Regione da 28 anni, della quale il presidente rieletto, Attilio Fontana, non potrà non tenere conto. D’altra parte, osservano in Fdi, i loro numeri di oggi sono poco distanti da quelli della Lega di ieri (32%) e tali dovrebbero essere anche quelli dei posti assegnati.

“Questa settimana non ci sono per nessuno, da settimana ventura inizierò a parlare con gli alleati, poi penso che nel giro di due, massimo tre settimane, arriveremo a una soluzione” ha promesso stamani Fontana. L’ipotesi sul tavolo è quella di una nuova giunta, come quella uscente, composta da 16 assessori e quattro sottosegretari, cioè il massimo consentito. Tra le deleghe alle quali punta il partito di Meloni i trasporti, l’agricoltura, l’ambiente, il bilancio e il territorio con Marco Alparone, Barbara Mazzali e Franco Lucente tra i più accreditati come possibili assessori. Tutte caselle importanti tra le quali non figura però quella del “super assessorato” al Welfare, dal quale passa un budget di oltre 23 miliardi di euro, pari all’80% del bilancio regionale. Se infatti l’assessore uscente, l’ex capo della protezione civile nazionale Guido Bertolaso, dovesse accettare di rimanere al suo posto è probabile che i partiti, Fdi in primis, accetterebbero volentieri di lasciargli questo scottante e complesso incarico.

Romano La Russa, fratello del presidente del Senato, in campagna elettorale è rimasto dietro le quinte, su indicazione della coordinatrice regionale Daniela Santanchè che non ha voluto candidarlo al Consiglio regionale, ma sembra essere il favorito per la carica di vice di Fontana. Per le altre caselle della Giunta uno dei nomi più probabili è quello di Gianluca Comazzi, campione di preferenze in Forza Italia, che ha superato l’ex l’assessore al Welfare Giulio Gallera, rimasto fuori dal Consiglio. Il modello, ha comunque assicurato Fontana, è quello degli ultimi cinque anni, durante i quali “abbiamo governato senza che alcun partito che aveva il maggior numero di voti prevaricasse sugli altri”.

Alla Lega, che è la seconda forza della coalizione con il 16,53%, potrebbero essere assegnate quattro o cinque deleghe, due a Forza Italia che ha preso il 7,23%, due alla lista civica di Fontana (6,16%) e una a Noi Moderati (1,17%), che ha eletto un solo consigliere così come nella passata legislatura regionale nella quale aveva un assessore. Il gruppo di Fdi passa da tre consiglieri eletti nel 2018 a 22, la Lega da 28 a 14, Forza Italia da 14 a sei, mentre la lista civica di Fontana da uno a cinque. Un fattore, quest’ultimo, che indubbiamente dà al presidente un maggiore margine di autonomia dai partiti nella formazione del nuovo esecutivo regionale.

