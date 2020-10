AGI – “La politica è fatta così, si vince o si perde. Dire che abbiamo vinto in Lombardia non è vero. Se abbiam perso abbiam perso. Noi non siam mica di quelli che quando perdiamo diciamo che abbiamo vinto”.

Lo ha detto all’AGI il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione di un libro sugli Usa nella sede della stampa estera.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “In Lombardia la Lega ha perso, non possiamo negarlo”, dice Giorgetti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento