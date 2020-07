In Lombardia la mascherina non è più necessaria all’aperto

AGI – “Obbligo di avere sempre con sè la mascherina e di indossarla ‘al chiuso’. ‘All’aperto’, invece, l’obbligo scatta nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale”. Così, in estrema sintesi, puo’ essere inquadrata la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Da oggi, stop quindi alla mascherina quando si è all’aperto a meno che non ci sia ‘ressa’ e non sia possibile mantenere le distanze.

L’articolo contenuto nel documento in vigore da oggi, mercoledì 15 luglio e fino al 31 luglio prevede che “Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o,

