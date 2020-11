In Lombardia nel 2019 il 19,4% di Imprese femminili

MILANO (ITALPRESS) – Sono 814.233 le imprese attive presenti in Lombardia al 31/12/2019. Di queste, il 19,4%, pari a 157.974 imprese, sono imprese femminili. In Italia le imprese ‘rosà sono invece 1.164.324 pari al 22,7% del totale su 5.137.678 imprese attive. E in Lombardia è concentrato il 13,6% di tutta Italia. E’ il dato che merge dalla ricerca ‘L’imprenditoria femminile in Lombardia, curata da PoliS-Lombardia, l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, condotta su dati Unioncamere e Confartigianato.

“L’imprenditoria femminile rappresenta un grande valore che va incentivato e promosso”, spiega l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli commentando i dati della ricerca.

