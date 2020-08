MILANO (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il nuovo Programma straordinario degli investimenti per i nostri ospedali e IRCCS pubblici, per un valore complessivo di 259 milioni di euro. “Le risorse sono riferite all’anno 2020 – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – e, di conseguenza, sono immediatamente utilizzabili in base ai progetti predisposti dai vari Enti proponenti. Di questi fondi, 208.746.000 euro sono destinati ad interventi strutturali, adeguamenti tecnici e impiantistici; 24.954.000 sono ripartiti invece quali fondi ‘indistintì per sostenere spese varie di manutenzione, quanto mai necessarie in molti reparti di antica costruzione,

L'articolo In Lombardia piano straordinario da 259 milioni per Ospedali e IRCCS proviene da Notiziedi.

