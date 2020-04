“Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subìte dall’arroganza del Nord”. Lo dichiara in un’intervista al Fatto Quotidiano Michele Emiliano, il governatore della Puglia nel rispondere se la sua regione è disposta a seguire l’esempio del suo collega campano, De Luca, per poi tagliare corto: “Quando le cose vanno male i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani”.

Secondo Emiliano, poi, quel che prevale nel rapporto Nord-Sud “il racconto di un Sud vocato al disastro e di un Nord con Milano prima della classe”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “In Lombardia troppi errori, capita anche ai primi della classe”, dice Emiliano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento