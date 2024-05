ROMA – “Regione Lombardia ha sempre attuato quanto previsto dalla Legge 194 e ha sempre collaborato con il Terzo settore e intende avvalersi di tutte le possibilità che l’ordinamento mette a disposizione per contrastare la denatalità”. Con queste parole del sottosegretario con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza Regione Lombardia è la prima in Italia ad aprire ai pro life nei consultori secondo quanto previsto della conversione del Decreto per l’attuazione del PNRR. Piazza ha risposto in question time al Patto Civico che chiedeva come Regione Lombardia intendesse applicare la legge 194/78 alla luce della nuova norma. “Le iniziative di Regione Lombardia potranno essere integrate con le nuove opportunità concesse dalla normativa di recente applicazione”, ha aggiunto Piazza.

L’articolo In Lombardia via libera a Pro Vita nei consultori proviene da Agenzia Dire.

