in-messico-arrestato-el-jardinero,-re-dei-narcos-a-jalisco

Roma, 28 apr. (askanews) – Le forze speciali messicane hanno arrestato Audias Flores, noto come “El Jardinero”, uno dei principali comandanti del potente Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng), nello stato occidentale di Nayarit. Flores, comandante regionale che controllava ampie zone del territorio del Cjng lungo la costa pacifica del Messico, era considerato un potenziale successore di Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, che guidava il cartello ed è stato ucciso in un’operazione di sicurezza a febbraio.

Le forze di sicurezza hanno circondato una baita a El Mirador, a circa 20 chilometri a nord della rinomata località turistica di Puerto Vallarta, dove Flores era protetto da un perimetro di circa 30 pick-up e oltre 60 uomini armati, secondo un comunicato stampa della Marina messicana, che ha guidato l’operazione.

La scorta di Flores, riferisce l’agenzia Reuters, si è dispersa per creare un diversivo, ma El Jardinero è stato individuato mentre cercava di nascondersi in un fossato di scolo, ha aggiunto la Marina. “L’operazione è stata condotta con precisione chirurgica senza sparare un solo colpo”, ha dichiarato la Marina in un comunicato.

I video condivisi dal ministro della Sicurezza Omar Garcia Harfuch sui social media hanno mostrato riprese aeree dell’arresto, con elicotteri che sorvolavano la zona durante l’operazione, che secondo la Marina è stata il risultato di 19 mesi di sorveglianza e ha coinvolto oltre 500 soldati, sei elicotteri e diversi aerei. La Marina ha anche utilizzato informazioni di intelligence fornite dalle autorità statunitensi per la cattura, tra cui la sorveglianza aerea, secondo un funzionario della sicurezza messicana che ha parlato a condizione di anonimato.Non è immediatamente chiaro se Flores dovrà affrontare accuse in Messico, ma Garcia Harfuch ha affermato che era ricercato in vista di un’estradizione anche dalle autorità statunitensi, che hanno offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per il suo arresto. Secondo un funzionario della sicurezza messicana, Flores era fondamentale per le operazioni all’interno del cartello di Jalisco, controllando reti di laboratori di droga, rotte di contrabbando e reti di distribuzione negli Stati Uniti.

Le autorità messicane hanno annunciato inoltre anche l’arresto di Cesar Alejandro N., soprannominato “El Güero Conta”, che secondo le autorità messicane era un importante riciclatore di denaro per Flores.