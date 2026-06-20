in-migliaia-al-roma-pride,-il-sindaco-gualtieri-apre-il-corteo-tra-selfie-e-musica

ROMA – Dietro lo striscione “La Repubblica è di chi la abita”, il Pride 2026 ha invaso di colore le strade di Roma. La parata si è mossa intorno alle 16.30 da piazza della Repubblica, in direzione Terme di Caracalla. Tre le testimonial di questa edizione ci sono Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario. Circa 30 i carri, affiancati da migliaia di partecipanti, con la musica a tutto volume.

A reggere lo striscione d’apertura il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con la fascia tricolore: “Oggi è importante esserci, perché questo Paese deve fare ancora tanto per assicurare a tutti gli stessi diritti- ha detto – Abbiamo una legislazione arretrata e dobbiamo batterci per superare i gap. Dobbiamo batterci per una pienezza di diritti per tutti, al di là dell’orientamento sessuale e di genere: è scritto nella nostra Costituzione e la nostra legislazione, a oggi, non la rispetta. Dobbiamo raggiungere i livelli di altri Paesi europei. Quindi siamo qui per festeggiare ma anche per lottare”. Molti i manifestanti che lo hanno cercato per un selfie.

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MAGI: MEGLIO “ANORMALI” CHE GENERALI COME VANNACCI

“Il messaggio che vogliamo dare oggi è che bisogna rilanciare sui diritti civili le libertà individuali. Io sono qui con mio figlio perché vorrei crescesse con la consapevolezza che non si deve mai avere paura dell’amore, di chi chiede rispetto e pratica rispetto e consenso. Bisogna invece avere paura di chi sparge odio anche nel discorso pubblico. Il Governo Meloni, attraverso il ddl Varchi e il ddl Valditara ha fatto regredire il nostro paese. Serve una svolta anche per riconquistare i diritti civili, lottare contro le discriminazioni, per l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, per il matrimonio egualitario e gestazione per altri solidale”. Lo ha dichiarato il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i cronisti al suo arrivo al RomaPride con una delegazione del partito.

“Uno dei nostri slogan oggi è ‘Meglio ‘Anormale’ che Generale’, perché quello di Vannacci, che aveva definito appunto le persone omosessuali anormali, è un modo di fare politica irresponsabile e inaccettabile nel 2026. Noi vorremmo che tutte le forze politiche trasversalmente difendessero i diritti civili, la libertà individuale e promuovessero una riforma del diritto di famiglia. In altri paesi europei questo è un patrimonio anche delle destre democratiche che purtroppo in Italia stentiamo a vedere”, ha concluso Magi.

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