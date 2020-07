In migliaia contro Netanyahu per la gestione della crisi-Covid

AGI – Migliaia di persone sono scese in strada a Gerusalemme, Tel Aviv e altre città israeliane per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu. I manifestanti chiedono le dimissioni del capo del governo per come viene gestita la crisi del coronavirus. A Gerusalemme i manifestanti si sono radunati di fronte alla residenza del primo ministro innalzando striscioni con scritte come “Stiamo studi della corruzione”: un riferimento alle accuse di corruzione, frode e violazione della fiducia in tre casi che Netanyahu ha sempre negato. La folla ha anche gridato slogan contro la legge approvata questa settimana che conferisce al governo poteri speciali per combattere la diffusione del virus fino alla fine del 2021.

