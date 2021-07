In migliaia in piazza contro il Green Pass, a Pescara aggressione a gazebo di Forza Italia

ROMA – Boom di richieste per vaccinarsi, ma anche tanta frustrazione e risentimento. Se da una parte il nuovo decreto legge che disciplina l’utilizzo del Green pass per molte attività ha portato a un’esplosione delle richieste di vaccinazioni in tante regioni italiane, dall’altra è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei tanti contrari al vaccino che vedono in queste ultime disposizioni di fatto un obbligo malcelato all’immunizzazione. Così da nord a sud in migliaia ieri sono scesi in strada per manifestare. Tra loro anche molti militanti di Forza Nuova. Da Milano a Napoli, passando per Torino, Bologna, Bari, Cagliari, circa 80 piazze si sono riempite. “Siamo liberi e moriremo liberi”, “Io non sono una cavia” recitano alcuni cartelli, a cui se ne aggiungono altri nei quali compaiono svastiche.

LEGGI ANCHE: Draghi: “Non vaccinarsi significa ammalarsi e morire”. Ecco le nuove regole sul green pass

Effetto Green Pass a Bologna: aperte le agende per altri 15.400 vaccini

LAFORGIA: “SVASTICHE E DISORDINI DEI NO VAX DA CONDANNARE”

“Le svastiche e i disordini delle manifestazioni no vax, da Roma a Milano, sono da condannare senza appello. A chi in questi giorni non ha fatto che strizzare l’occhio alla propaganda della ‘dittatura sanitaria’ come Salvini e Meloni continuo a chiedere di fermarsi anziché gettare benzina sul fuoco dell’inciviltà. La politica seria oggi segue la scienza, grazie alla quale abbiamo drasticamente ridotto le ospedalizzazioni e invita la popolazione a vaccinarsi. Non ci sono terze vie, come ha ben detto il Presidente Draghi ‘un appello a non vaccinarsi è un appello a morire’”, ha commentato il senatore di LeU Francesco Laforgia.

A PESCARA AGGRESSIONE A GAZEBO DI FORZA ITALIA

E non sono mancati attimi di tensione, come a Pescara dove si è registrata un’aggressione nel gazebo di Forza Italia, in Corso Umberto, allestito per raccogliere firme per il referendum sulla Giustizia.

GELMINI: “VICINANZA A FI PESCARA PER AGGRESSIONE, NO VIOLENZA”

“Solidarietà e vicinanza ai dirigenti e ai militanti di Forza Italia aggrediti a Pescara da un gruppo di no vax. Le manifestazioni sono ovviamente consentite, la violenza e le intemperanze no. Noi ribadiamo con forza le nostre convinzioni: sì al green pass, strumento di libertà”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

GELMINI: “LOCKDOWN FRENO A LIBERTÀ, NON IL GREEN PASS”

“Ma quale freno più grande alla libertà ci può essere della stagione – che pure abbiamo vissuto – dei lockdown? O del coprifuoco? Vogliamo tornare a quel periodo? Combattere e sconfiggere la pandemia ci riconsegnerà la libertà”, dichiara Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a ‘Il Giornale’, rispondendo ad una domanda sul green pass.“Il messaggio di Draghi è stato correttissimo e infatti le prenotazioni per i vaccini si stanno impennando. Il referendum sui vaccini l’hanno vinto largamente i pro-vax. I capigruppo Occhiuto e Bernini hanno chiesto ai parlamentari azzurri di dotarsi di green pass: Forza Italia è saldamente attestata su questa linea. Il Covid ha sottoposto ad uno stress test anche la politica: il tempo della propaganda lascia lo spazio a chi sa governare e a chi sa trovare soluzioni”.

BRUNETTA: “SOLIDARIETÀ A FI PESCARA, VIOLENZA INACCETTABILE”

“Solidarietà agli amici di Forza Italia aggrediti a Pescara da un gruppo di no vax. Vaccini e green pass sono la chiave per salvare la vita dei cittadini e la ripresa economica del Paese. Non ci lasceremo intimidire dalla violenza, sempre inaccettabile”. Lo scrive in un tweet Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo In migliaia in piazza contro il Green Pass, a Pescara aggressione a gazebo di Forza Italia proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento