in-migliaia-sul-canal-grande-a-venezia-per-la-regata-storica

L’appuntamento annuale con il corteo storico e le gare

Milano, 8 set. (askanews) – Migliaia di persone hanno affollato le rive del Canal Grande a Venezia per assistere alla Regata Storica 2025. Ad aprire la giornata di festa lo spettacolare corteo storico, composto da 130 imbarcazioni con figuranti in costume, seguito dal corteo sportivo con 60 imbarcazioni e 400 vogatori delle società veneziane. A vincere l’edizione Andrea Ortica e Jacopo Colombi. Presente anche un equpeggiao ucraino proveniente da Odessa.