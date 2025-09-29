in-moldavia-vince-il-partito-europeista-(senza-maggioranza),-ma-i-filo-russi-denunciano-brogli

ROMA – In Moldavia vince il partito europeista della presidente Maia Sandu con oltre il 50% dei voti ma senza maggioranza assoluta. I risultati ufficiali delle elezioni sono stati pubblicati oggi: con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas) ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. Il Blocco Alternativa, sempre filo-russo, si è attestato al 7,99% e il populista Nostro Partito, che auspica una “politica estera equilibrata” tra Est e Ovest, ha il 6,21%. Il partito di destra Democratia Acasa (Ppda), ha il 5,63%.

TENSIONI E CYBER ATTACCHI

Una scelta importante quella della Moldavia, che si schiera con l’Europa, ma il verdetto elettorale non è privo di tensioni: l’opposizione filorussa, guidata dall’ex presidente Igor Dodon, ha denunciato brogli. La situazione è potenzialmente esplosiva, tanto più perchè le elezioni si sono svolte in un clima di forte pressione, con la Russia che ha messo in campo una forte campagna di disinformazione. Ci sarebbero stati attacchi informatici e sono stati falsi allarmi bomba, campagne coordinate sui social e l’uso di canali Telegram legati a personalità filo‑Cremlino. In alcune località, come la Transnistria e la Gaugazia, si sono verificati movimenti sospetti di elettori. Diverse decine di persone sono state arrestate con l’accusa di tentativi di manipolare il voto. Le autorità hanno anche escluso dalle liste elettorali il partito filo‑russo “Heart of Moldova”, sostenendo la sua irregolarità legale.

OGGI I FILORUSSI IN PIAZZA

Igor Dodon, ex presidente e uno dei leader del Blocco Patriottico, ha invitato la gente a “protestare pacificamente” oggi, accusando il Pas di aver rubato voti. Dopo aver espresso il suo voto, ieri, la presidente pro-Ue Maia Sandu ha messo in guardia contro la “massiccia interferenza della Russia”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it