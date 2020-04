In Olanda la Corte suprema ha dato via libera all’eutanasia in demenza avanzata

Via libera dalla Corte suprema olandese all’eutanasia per i pazienti affetti da demenza avanzata, seppur non in grado di reiterare il loro desiderio di porre fine alla propria vita.

La sentenza è stata presentata come una “chiarificazione giuridica” sulla scia di un processo inedito.

Lo scorso settembre era stata prosciolta una dottoressa accusata di aver proceduto all’eutanasia su una paziente affetta da Alzheimer, nel 2016, ma senza avere la certezza del suo consenso.

Il pubblico ministero aveva poi rinviato il caso dinanzi la Corte suprema “nell’interesse della legge”, proprio per chiarire le condizioni in cui un medico può procedere all’eutanasia anche se il paziente non è più in grado di rinnovare il suo consenso,

