In Pennsylvania ci vorranno giorni per finire il conteggio delle schede

AGI – Secondo le stime della Cnn, in Pennsylvania ci sono 1,1 milioni di voti per posta da scrutinare ancora. E per vincere, il presidente uscente Donald Trump che è attualmente in vantaggio (51,5% contro il 47,2% di Joe Biden) avrebbe bisogno del 28-30% di questi a suo favore. A Biden, invece, per il sorpasso serve che di quegli 1,1 milioni il 70% sia a suo favore.

Secondo gli analisti della Cnn, tuttavia, non è impossibile che Biden riesca nell’impresa confrontando la percentuale ottenuti con i voti per posta finora arrivati.

Sebbene la Pennsylvania abbia fatto “eccellenti progressi” nel conteggio delle schede,

