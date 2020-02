In picchiata le vendite di veicoli elettrici in Cina, colpa del coronavirus

Le vendite di veicoli elettrici dei produttori cinesi Byd, Baic BJEV e Nio sono fortemente diminuite a gennaio. I motivi principali sono stati i pochi giorni lavorativi a gennaio a causa delle vacanze di inizio anno e la diffusione del coronavirus.

Nel gennaio 2020, Byd ha venduto solo 7.133 auto elettriche (auto elettriche pure e ibridi plug-in), in calo del 75 per cento rispetto al gennaio 2019 e in calo del 46 per cento rispetto al mese precedente, dicembre 2019. Il crollo per il segmento dei veicoli commerciali elettrici è particolarmente rilevante: vendite crollate dell’83 per cento rispetto a gennaio 2019 e del 95 per cento rispetto al mese precedente di dicembre.

