TORINO (ITALPRESS) – Sono 81 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora 5.646 deceduti risultati positivi al virus. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 151.305, 1.730 in più rispetto a ieri, di cui 610, il 35%, sono asintomatici. La Regione, intanto, annuncia che sarà aumentato a breve il numero dei tamponi processati. In Piemonte ci sono 32 laboratori per processare i tamponi molecolari e 70 hotspot, 21 dei quali dedicati ai tamponi rapidi ha detto l’assessore alla Ricerca per l’emergenza Covid Matteo Marnati,

In Piemonte 81 decessi e 1.730 contagi, Marnati "Faremo più tamponi"

