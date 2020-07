In Polonia un veterano di guerra è scappato con il suo puma

AGI – È caccia all’uomo in Polonia per trovare un veterano di guerra in fuga da tre giorni insieme al suo puma. L’uomo, ex militare in Afghanistan, si è inoltrato in una foresta nel sud del Paese per evitare di dover consegnare il grande felino allo zoo di Poznan.

https://t.co/Wl21S3Up0G

Mówiłam konkretnie o tym nagraniu. Dla mnie to dziwne, że akurat zbiegiem okoliczności puma sobie siedziała w klatce w momencie, gdy przyjechali pracownicy zoo.

— Ídolo (@blaugrana_9)

July 11, 2020

“Non è un peluche. È uno degli animali più pericolosi al mondo e potrebbe essere una vera minaccia per la vita delle persone“,

