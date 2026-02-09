In Portogallo il socialista Seguro sarà il nuovo presidente

Roma, 9 feb. (askanews) – Il 63enne socialista moderato Antonio Jose Seguro ha vinto domenica il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, sconfiggendo in modo decisivo il suo avversario di estrema destra Andre Ventura, che ha comunque rafforzato le sue crescenti ambizioni.

Secondo i risultati, che coprono il 99,2% dei collegi elettorali, Antonio Jose Seguro ha ottenuto il 66,8% dei voti, contro il 33,2% di Andre Ventura, deputato 43enne e leader del partito Chega (“Basta”). L’ex segretario generale del Partito Socialista (2011-2014) succederà al conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, che ha ricoperto la carica per dieci anni, il 9 marzo.

“I vincitori stasera sono i portoghesi e la democrazia”, ha commentato il futuro capo di Stato, esprimendo il suo desiderio di essere “il presidente di tutti i portoghesi”.