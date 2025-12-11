giovedì, 11 Dicembre , 25

Lo sfogo di Bova ad Atreju: “Sono stato sbeffeggiato, mi sono sentito solo”

(Adnkronos) - "Ringrazio chi ha partecipato per il...

Europa League, oggi Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna – Diretta

(Adnkronos) - Serata di Europa League per Roma...

Oro di Bankitalia allo Stato, Dombrovskis: “Una mossa di questo tipo non riduce il debito”

(Adnkronos) - Chiarire la proprietà delle riserve auree...

Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori sulla statale

(Adnkronos) - Un assalto a un furgone portavalori...
in-“primavera”-la-musica-che-rida-la-vita,-con-tecla-insolia-e-riondino
In “Primavera” la musica che ridà la vita, con Tecla Insolia e Riondino

In “Primavera” la musica che ridà la vita, con Tecla Insolia e Riondino

Video NewsIn "Primavera" la musica che ridà la vita, con Tecla Insolia e Riondino
Redazione-web
Di Redazione-web

Dal 25 dicembre film di Damiano Michieletto da “Stabat Mater” di Scarpa

Roma, 11 dic. (askanews) – Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi d’opera e di prosa contemporanei, esordisce al cinema con “Primavera”, un film sul potere della musica ambientato nella sua Venezia. Tecla Insolia e Michele Riondino sono i protagonisti di questa storia basata su fatti storici, ispirata a “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa, che sarà nei cinema dal 25 dicembre. Michieletto ci fa entrare nell’Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio di Venezia all’inizio del ‘700, dove le ragazze venivano avviate allo studio della musica. Una di loro, Cecilia, vive il dolore dell’abbandono da parte della madre ma tutto cambia con l’arrivo del nuovo insegnante di violino, Antonio Vivaldi, che con l’energia della sua musica riporterà quelle orfane celate al mondo e prive di libertà al centro della scena. Il regista ha spiegato: “Da una parte arriva questo musicista che era un genio, e quindi sicuramente ha portato da una parte una quantità enorme di composizioni che lui ha scritto per l’orfanotrofio. Ma al tempo stesso lui aveva a disposizione gratuitamente, perché questa parola è molto importante soprattutto in un mondo come quello veneziano di quel tempo, un’orchestra e un coro”.Quelle bambine abbandonate che vengono educate alla musica da adulte possono esibirsi solo dietro una grata, per ricchi mecenati, in attesa che qualcuno le scelga come spose. La protagonista, quando il suo talento viene riconosciuto da Vivaldi, si apre alla vita, all’arte, e anche alla libertà. “Il libro di Tiziano Scarpa è un romanzo epistolare con questa madre che non c’è e che non si vede mai, quindi proviamo a immaginare un tormento così grande, quanto può essere poi espresso attraverso la musica. – ha detto l’attrice protagonista – E’ bello pensare come racconto che sia stato così, che sia stato davvero il talento e il tormento di una giovane ragazza ad ispirare uno dei più grandi componimenti musicali”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.