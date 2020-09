BARI (ITALPRESS) – Sono 108, a fronte di 3.717 test, i nuovi casi di Coronavirus in Puglia. Lo rende noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I positivi sono: 40 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E’ stato registrato un decesso nella provincia Bat.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 372.288 test. 4.278 sono i pazienti guariti, 2.088 sono i casi attualmente positivi mentre il totale dei casi positivi Covid in Puglia è ora di 6.944.

L’articolo In Puglia 108 nuovi casi di Coronavirus, timori per una Rsa a Foggia proviene da Notiziedi.

