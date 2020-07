“In Puglia Emiliano ha paura e cerca accordo con M5s”, dice Salvini

AGI – Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Ci tengo a valorizzare la Puglia che guarda al futuro, allo sviluppo, all’ambiente, ai giovani, non all’assistenza, alle elemosine, alla Emiliano, per intenderci”, ha detto il leader della Lega. Per Salvini, inoltre, sono evidenti le responsabilità della Regione nella lotta alla Xylella, il batterio che sta decimando gli ulivi salentini: “Qualcuno ha dormito perché non solo non l’ha sconfitta prima, ma la sta facendo arrivare in altre province”.

