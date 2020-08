BARI (ITALPRESS) – Dimezzati rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus in Puglia: sono infatti 16, rispetto a 33, i positivi registrati nella regione, dove sono stati effettuati 1.746 test. I casi sono così suddivisi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 262.847 test. 3979 sono i pazienti guariti, mentre 276 sono i casi attualmente positivi.

“Sei sono i casi di positività registrati oggi tra Bari e provincia – dichiara il dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce – e riguardano 3 persone rientrate dalla Grecia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Puglia in calo i nuovi casi di Covid, sono 16 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento