In Puglia l’appello del gruppo consiliare ‘Con Emiliano’: “SÃ¬ al terzo mandato del governatore”

BARI – “Seguiamo con grande attenzione quanto sta succedendo a Roma, ma non possiamo esimerci dal rivolgere un accorato appello al presidente Emiliano: ci auguriamo che non si candidi alle elezioni politiche perché la Puglia ha bisogno di lui”. Così una nota dei consiglieri regionali pugliesi del gruppo “Con Emiliano” Giuseppe Tupputi, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane, Stefano Lacatena e Alessandro Leoci.

“ALLE REGIONALI CONSENSO STRAORDINARIO PER EMILIANO”

“I cittadini si sono espressi due anni fa con un consenso straordinario per il nostro presidente e oggi più che mai, in un contesto nazionale di incertezza, dobbiamo essere capaci di dare stabilità alla nostra Regione nel segno della continuità. Chiediamo, perciò, al presidente Emiliano – prosegue la nota – di proiettarsi verso il terzo mandato in Regione, rilanciando l’azione del governo pugliese e ravvivando i colori di una visione in cui la Puglia e i pugliesi hanno creduto e continuano a farlo. Non possiamo deluderli”.

