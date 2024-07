in-quattromila-per-kat-graham-all’outdore-film-festival

Spelle e mondanità a San Valentino Torio

Roma, 6 lug. (askanews) – Kat Graham ha richiamato oltre 4mila persone alla prima serata dell’Outdoor Film Festival diretto da Giuliano Squitieri. Gente da tutta Italia a San Valentino Torio in provincia di Salerno per incontrare l’attrice americana, l’amatissima Bonnie Bennett nella serie The Vampire Diaries. Visibilmente emozionata per l’affetto ricevuto dal pubblico ha sciorinato un perfetto italiano, rivelando: “Vorrei recitare con Monica Bellucci e fare un film che coinvolga il cibo!”. E se un domani dovessero chiamarla per il featuring di una hit estiva non ha dubbi: “Paola Iezzi o Mina! Sono donne forti!”. Anche ballerina e cantante, intervistata da Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, ha raccontato le sue passioni: “La mia passione deriva dal desiderio di essere rappresentativa delle persone che non hanno voce, è molto importante per me. È iniziato come qualcosa di divertente e come una passione ma ad oggi è anche una responsabilità”. The Vampire Diaries ha avuto un enorme impatto ancor prima dell’avvento dei social e ancora tutt’oggi è seguita da diverse generazioni. “Spero che la mia popolarità sia dovuta al lavoro che ho fatto”. E incontra spesso i suoi colleghi, “direi che sono più vicina soprattutto a Micheal Malarkey”.