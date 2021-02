In Russia 4.500 arresti alle proteste per Navalny, scontro con gli Usa

AGI – Nuova domenica di proteste in decine di città russe, che hanno accolto l’appello dell’oppositore Aleksei Navalny, incarcerato due settimane fa al suo rientro in Russia dalla Germania, dove aveva passato 5 mesi per curarsi dopo l’avvelenamento dell’estate scorsa.

Alla fine delle proteste, in un’ottantina di città in tutta la Russia, il bilancio è di circa 4.500 arresti, secondo quanto riportano i media indipendenti: fra di loro, anche diverse decine di giornalisti e la moglie di Navalny, la 44enne Yulia, che è stata rilasciata dopo alcune ore trascorse in una stazione di polizia.

Molte le immagini diffuse su media e social network,

