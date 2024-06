in-russia-rivolta-nel-carcere-finita-nel-sangue:-uccisi-6-terroristi-dell’isis

ROMA – Avevano tentato la fuga, armati di coltello ed asce, minacciando gli ostaggi, ma sono stati tutti uccisi dalle forze speciali russe. È finita nel sangue la rivolta di sei detenuti dell’Isis nel carcere di Rostov, nel sud della Russia.

LA RIVOLTA, GLI OSTAGGI, LA RICHIESTA DI UN AUTO

Le agenzie stampa sovietiche, nella prima mattinata di oggi, riportano una nota del Servizio penitenziario federale che rende noto come “due agenti della polizia penitenziaria della Regione di Rostov siano stati presi in ostaggio da detenuti in una delle celle del centro numero 1” . Si è avviata quindi una trattativa per il rilascio dei due agenti con i sei prigionieri in rivolta, membri dell’Isis: chiedevano un’auto per fuggire e l’immediato rilascio.

JUST IN: ISIS innmates awaiting trial for terrorism in the Russian city of Rostov-on-Don have taken prison guards as hostages.

Russian forces are preparing to storm the prison. Updates to come.

PS. Next time liquidate the ISIS terrorists on the spot. Please don’t take… pic.twitter.com/hLOa7oOGO7

— Aussie Cossack (@aussiecossack) June 16, 2024