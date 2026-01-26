lunedì, 26 Gennaio , 26
in-sala-“il-dono-piu-prezioso”,-hazanavicius-dialoga-con-gli-studenti
In sala “Il dono più prezioso”, Hazanavicius dialoga con gli studenti

In sala “Il dono più prezioso”, Hazanavicius dialoga con gli studenti

Video NewsIn sala "Il dono più prezioso", Hazanavicius dialoga con gli studenti
Redazione-web
Di Redazione-web

Per il Giorno della Memoria il primo film d’animazione del regista

Roma, 26 gen. (askanews) – Arriva nei cinema italiani come film-evento il 26, 27 e 28 gennaio “Il dono più prezioso” del regista premio Oscar Michel Hazanavicius. Nella prima opera d’animazione dell’autore di “The Artist”, tratta dal romanzo di Jean-Claude Grumberg, si racconta l’Olocausto attraverso il linguaggio della fiaba. E nel giorno della memoria, il 27, dopo la proiezione Hazanavicius si collegherà da remoto con le scolaresche presenti nei cinema, che potranno rivolgergli direttamente delle domande.Ne “Il dono più prezioso”, sulle note della musica di Alexandre Desplat, si racconta l’eroismo della gente comune. Protagonisti sono un taglialegna e sua moglie, che abitano in una foresta dove il freddo, la fame, la povertà e la guerra rendono la vita durissima. Un giorno trovano una neonata lanciata da uno dei tanti treni che attraversano quella foresta. Questa bambina trasformerà la loro vita e rivelerà il peggio e il meglio degli uomini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.