lunedì, 29 Dicembre , 25

Saldi, come funzionano e quale merce riguardano

(Adnkronos) - I saldi sono vendite di fine...

Una donna gay a capo dei vigili del fuoco di New York, è lite Mamdani-Musk

(Adnkronos) - A pochi giorni dal suo insediamento...

Fisco, lavoro, imprese e famiglie: le principali novità in manovra

(Adnkronos) - Il taglio delle tasse al ceto...

Isee 2026, dalla prima casa ai controlli: cosa cambia, il nuovo calcolo

(Adnkronos) - Dalla prima casa allo stop a...
in-sala-“la-piccola-amelie”,-nothomb-bambina-e-la-magia-del-giappone
In sala “La piccola Amélie”, Nothomb bambina e la magia del Giappone

In sala “La piccola Amélie”, Nothomb bambina e la magia del Giappone

Video NewsIn sala "La piccola Amélie", Nothomb bambina e la magia del Giappone
Redazione-web
Di Redazione-web

Dal primo gennaio il film d’animazione dal romanzo della scrittrice

Roma, 29 dic. (askanews) – “La piccola Amélie” finora ha raccolto candidature ai Golden Globe e agli EFA, ha vinto premi ai festival di Annecy e San Sebastiàn, e dal primo gennaio arriva nei cinema italiani. Il film d’animazione diretto da Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade è tratto dal romanzo bestseller “Metafisica dei tubi” di Amélie Nothomb. Nel film Amélie, che vive in Giappone insieme alla famiglia, dall’età di due anni inizia a scoprire il mondo che la circonda, anche grazie alla sua tata, Nishio-san. “La piccola Amélie” è un film d’animazione che cattura lo stupore dell’infanzia tra tradizioni, piccoli rituali quotidiani e magia nascosta nei gesti più semplici. Nothomb alla domanda quali emozioni abbia suscitato in lei la pellicola ha risposto: “Meraviglia, nostalgia, gioia, gratitudine”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.