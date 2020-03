In Sardegna la Regione ha accentrato la comunicazione sull’emergenza Covid-19, riservata all’ufficio stampa o al portavoce del presidente Christian Solinas già dal 6 marzo scorso. Ma dal 13 marzo è scattato un nuovo giro di vite sulle informazioni in uscita da aziende sanitarie, ospedali e dai direttori dei reparti di Malattie infettive, che stanno ospitando pazienti contagiati dal coronavirus, con minaccia di provvedimenti disciplinari per il personale sanitario che parlerà coi giornalisti e sui social.

Contro la nota firmata dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu (Lega) e inviata tramite pec alle direzioni di Assl e Aou e agli altri ai direttori interessati si sono scagliati Ordine dei giornalisti della Sardegna e Assostampa sarda e poi anche Ordine e sindacati dei medici di Cagliari e Oristano.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Sardegna medici e infermieri non possono parlare ai giornalisti senza autorizzazione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento