Esiste una Sardegna turistica che vuole reagire al disastro. Non piange sul fatturato mancato a causa del Covid-19, ma cerca di programmare il futuro sulla base della dura realtà per tentare di salvare un settore vitale per l’economia isolana. E vuole farlo partendo proprio dalle irrinunciabili garanzie sanitarie da offrire al turista. Nasce così il progetto ‘Sardegna Isola Sicura’ promosso da ‘Portale Sardegna’, una online travel agency, con sede a Nuoro, quotata su AIM Italia e specializzata nel segmento incoming.

Un’iniziativa che coinvolge diverse aziende della filiera – dai trasporti ad alacune tra le principali strutture ricettive del’isola –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Sardegna qualcuno sta lavorando al turismo a prova di coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento