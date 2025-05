In segno di pace: la Russia fa saltare un van di civili a Sumy, dopo il flop degli “accordi” in Turchia

ROMA – Il flop degli accordi di pace in Turchia, tra delegazione di tono minore e l’ennesimo scambio di prigionieri (mille per mille), fa da sfondo alla guerra in Ucraina che non accenna a fermarsi. Il cessate il fuoco è un’utopia. E così nelle prime ore del mattino i droni russi hanno sparato su un van pieno di civili, nella regione di Sumy. Almeno 9 morti e 4 feriti.

“Non si tratta di un semplice bombardamento, è un cinico crimine di guerra”, ha affermato la polizia ucraina su Telegram. L’agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito, citando una dichiarazione del Ministero della Difesa, che le forze russe hanno colpito con dei droni un’area di stoccaggio di attrezzature militari ucraine nella regione di Sumy. Aveva evidentemente la forma di un pulmino.

Russia’s cynical strike on a bus in the Sumy region kills 8 people – Regional Military Administration#RussiaIsATerroristState #ukrainerussiawar️️️️ https://t.co/if4A2p7Z20 pic.twitter.com/3VkkxW6cog — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) May 17, 2025

