in-senato-il-concerto-natale-con-baglioni-alla-presenza-mattarella

Non c'è premier Giorgia Meloni

Roma, 21 dic. (askanews) – E’ iniziato con l’esecuzione dell’inno di Mameli il tradizionale concerto di Natale in Senato quest’anno con Claudio Baglioni alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’orchestra e il coro sono quelli del teatro San Carlo di Napoli. In prima fila, oltre al padrone di casa Ignazio La Russa, anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Non c’è, quest’anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nutrita pattuglia di esponenti della maggioranza, mentre poca la partecipazione dell’opposizione.

