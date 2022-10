In Senato il primo giorno per i nuovi eletti. Con qualche consiglio degli ex

ROMA – Primo giorno per vecchi e nuovi senatori convocati questa mattina a Palazzo Madama per sbrigare le consuete pratiche burocratiche prima dell’inizio della nuova legislatura. All’appello, per ora, hanno risposto in pochi. Tra essi, però, la maggior parte erano senatori di Fratelli d’Italia. La leader Giorgia Meloni ha infatti convocato questa mattina gli eletti.

Fra chi arriva anche qualche vecchia conoscenza. “Ai nuovi eletti consiglio di espletare la funzione con onore – dice il pentastellato uscente Vito Crimi – Un vecchio senatore una volta mi disse che il giorno in cui non ti emozioni mentre intervieni in aula è il giorno in cui devi smettere”. Fra gli ex senatori 5 Stelle anche Paola Taverna, che ai nuovi arrivati dice: “Devono tenere ben presente che il loro ruolo è quello di pensare al Paese”.

Tra i nuovi le priorità sono chiare: caro bollette e aiuti alle imprese. “Contrastare il rischio povertà e aiutare le aziende perché non chiudano a causa delle bollette”, dice Guido Castelli di Fratelli d’Italia. Una sfida che, ricorda Antonio De Poli di Noi moderati, “dovrà coinvolgere tutto il Parlamento, non solo la maggioranza o il Governo”.

MELONI RIUNISCE GLI ELETTI FDI: “PRONTI A DARE IL MASSIMO”

“Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione”. Lo scrive su Twitter la presidente di FdI e premier in pectore, Giorgia Meloni, dopo la riunione con i nuovi eletti in Parlamento.

BONGIORNO: “TOTOMINISTRI? È PIÙ REALISTICO IL TOTOCALCIO”

“Il totoministri? Il totocalcio è più realistico. Quello che leggete sono illazioni e congetture. Nei prossimi giorni ci saranno le notizie vere”. Così la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, rispondendo a chi le chiedeva cosa pensasse di una sua possibile carica nel prossimo governo.

L’ex ministra dell’esecutivo gialloverde, passando di fronte all’aula dei gruppi a Montecitorio, dove sta avendo luogo l’assemblea degli eletti Fdi, a chi le chiede cosa farebbe se fosse ministra della Giustizia dice: “Ci sono processi paralizzati, tribunali senza personale. Bisogna rimettere in moto la giustizia, questo a prescindere dagli incarichi”. E aggiunge: “Io metterei anche mano al termine previsto al Codice rosso per renderlo più stringente. Se le donne chiedono aiuto devono essere aiutate”.

