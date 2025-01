In Serbia si dimette il premier, stasera Vucic parla alla nazione

ROMA – Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, terrà un discorso alla nazione questa sera: lo ha riferito il quotidiano Politika, in apertura della sua edizione online, dopo le dimissioni del primo ministro Milos Vucevic sulla scia di un movimento di protesta di piazza. L’intervento del capo dello Stato, che appartiene al Partito progressista di Serbia (Sns), ha 51 anni ed è stato rieletto nel 2023, è previsto alle 20 ora locale. Vucevic, alla guida dell’esecutivo dal maggio scorso, fa riferimento alla stessa forza politica. Le sue dimissioni hanno seguito il ferimento di una ragazza durante scontri a margine di una manifestazione di protesta che aveva bloccato ieri lo snodo stradale più trafficato di Belgrado. L’iniziativa era stata indetta da organizzazioni studentesche e aveva visto l’adesione di gruppi di agricoltori, che avevano partecipato anche con i loro trattori. Il ferimento della giovane e le contestazioni più in generale hanno già spinto il presidente a preannunciare un’amnistia per gli studenti e i docenti universitari accusati per le proteste. È possibile che le comunicazioni attese per stasera riguardino invece una riorganizzazione del governo, con dimissioni e destituzioni di più ministri.

Prima del discorso, che sarà trasmesso in televisione, Vucic presiederà una riunione dell’esecutivo. I disordini in piazza di ieri, segnati anche da scontri tra dimostranti filo-governativi e di opposizione, si inseriscono in un contesto di tensioni preesistente. Le proteste, contro malgoverno e corruzione, erano cominciate infatti dopo il crollo della tettoia di una stazione ferroviaria nella città di Novi Sad che a novembre aveva provocato 15 morti. La crisi politica in Serbia, con le dimissioni di Vucevic, si è aggravata a pochi giorni da un vertice intergovernativo con l’Italia. L’appuntamento è in programma a Belgrado venerdì prossimo. Prevista la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di diversi ministri italiani.

