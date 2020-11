ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.024 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 8.965 tamponi effettuati, su un totale di 951.321 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati anche registrati 45 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 1.506. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 40.484 (+602) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.522 (+3), 241 (-6) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.721 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 20.558 (+377).

L'articolo In Sicilia 1024 nuovi casi di coronavirus e 45 decessi proviene da Notiziedi.

