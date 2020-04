In Sicilia 1664 casi di coronavirus, superati 100 morti

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Sicilia. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686. Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (+58). Sono ricoverati 608 pazienti (+32 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

E’ quanto emerge dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani,

